Business news: premier Laos Sisoulith, uso risorse naturali per progetti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Laos Thongloun Sisoulith ha incoraggiato i rappresentanti dei settori dell'energia e dell'estrazione a fare maggior uso delle risorse naturali per aumentare al massimo le entrate da vari progetti a livello nazionale. Il premier, nel corso della prima riunione trimestrale con i rappresentanti dei due settori, ha informato i partecipanti che ogni progetto dovrà essere analizzato con cura prima di essere approvato. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale “Vientiane Times”, il primo ministro ha anche affermato che tre diverse misure verranno considerate prima di approvare qualsiasi progetto: “Pensare più in grande, pensare oltre, e mettersi sulla strada giusta”. Sisoulith ha poi spiegato che pensare più in grande vuol dire pensare alle conseguenze che qualsiasi progetto di estrazione potrebbe causare sulle persone e sull'ambiente. (Fim)