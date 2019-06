Welfare: assessore Gallera, potenziati servizi medici di base e continuità assistenziale in località turistiche lombarde

- Medici di base in servizio anche nel fine settimana e continuità assistenziale prolungata durante i mesi estivi, nelle località turistiche lombarde. È quanto prevede una delibera della giunta Regionale proposta dall'assessore al Welfare Giulio Gallera e approvata nei giorni scorsi. "Regione Lombardia gioca d'anticipo, questo provvedimento - spiega l'assessore - che prevede l'estensione dei servizi di medicina territoriale fino a 16.008 ore complessive, ha una duplice valenza: garantire la necessaria assistenza socio sanitario ai turisti che scelgono le località lombarde per le vacanze; mantenere un servizio adeguato per i residenti in queste stesse comunità che in determinati periodi dell'anno vedono aumentare la popolazione in modo esponenziale". La regia sarà in capo delle Agenzie per la tutela della Salute (ATS) di riferimento che definiranno orari e modalità di potenziamento delle attività. (segue) (Com)