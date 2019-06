Welfare: assessore Gallera, potenziati servizi medici di base e continuità assistenziale in località turistiche lombarde (2)

- Il servizio di assistenza sanitaria rafforzato entra in funzione quando non è più possibile garantire un livello accettabile tramite le normali attività ed i servizi di base esistenti nel territorio. È limitato alle località lacustri, montane e termali verso le quali si e` andato maggiormente orientando il flusso turistico, ovvero nelle quali esistono complessi ricettivi complementari, meta di turismo sociale (colonie, soggiorni per anziani, campeggi, ecc.) nei periodi di maggiore affluenza. "I medici operano secondo modalità e turni orari stabiliti dalle ATS - aggiunge l'assessore - per tutti i giorni della settimana, comprese le domeniche e i giorni festivi". Ai medici addetti a tale attività possono essere affidati anche turni di rafforzamento della continuità assistenziale. Il medico, oltre a eseguire le visite ambulatoriali e domiciliari e gli interventi di pronto soccorso, rilascia prescrizioni farmaceutiche, richiede indagini specialistiche, formula proposte di ricovero e rilascia certificati di malattia. La Ats deve assicurare la disponibilità di idonei ambulatori opportunamente attrezzati. "Le singole ATS - conclude Gallera - in rapporto alla dislocazione dei presidi ospedalieri di pronto soccorso, alla situazione viaria esistente e all'incidenza pregressa degli interventi di emergenza medica più comunemente rilevabili nelle località turistiche di propria competenza durante i periodi di alta stagione (es. infortuni in montagna), valuteranno l'opportunità di attrezzare idoneamente l'ambulatorio del servizio, al fine di poter assicurare prestazioni di primo soccorso, che eventualmente si dovessero rendere necessarie, prima dell'avvio del paziente verso l'ospedale". (Com)