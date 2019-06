Milano: assessore De Corato su tavolo per via Gola, è positivo ma servono azioni decise

- L’apertura di un tavolo con Comune e Regione per contrastare il degrado in via Gola a Milano “è una cosa positiva che vengano avviate iniziative congiunte, ma ovviamente oltre agli sforzi condivisi servono anche azioni altrettanto decise”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato. “I cittadini residenti - aggiunge - non devono più sentirsi soli, abbandonati a se stessi. Certi episodi farebbero pensare a una strada della città nella quale le istituzioni hanno alzato bandiera bianca. Così - conclude l’ex vicesindaco di Milano - non è e soprattutto non deve essere, quindi il Comune aiuti la Regione a sgomberare i 112 alloggi occupati e disponga retate delle forze dell'ordine per liberare, letteralmente, i cittadini di via Gola dal giogo della delinquenza e dello spaccio, che imperversano da anni”. (Com)