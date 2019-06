Diritti: corteo Roma Pride arrivato a piazza Santa Maria di Loreto

- Dopo aver percorso via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana e via del Fori Imperiali il grande corteo del Roma Pride ha raggiunto piazza di Santa Maria di Loreto dove la manifestazione per i diritti si concluderà. Ma non finirà la festa, grazie ai ventisei carri della sfilata che continueranno a "sparare" musica fino a tarda sera. (xcol3)