Trasporto aereo: Saudi Airlines lancia primo volo diretto Gedda-Marrakech

- Un boeing della compagnia aerea saudita Saudi Airlines ha lanciato il primo volo diretto tra Gedda e Marrakech, atterrato in Marocco giovedì con 274 passeggeri a bordo. Lo riferisce oggi il quotidiano saudita "Arab news". I funzionari hanno celebrato il primo volo in assoluto tra le due destinazioni con una cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato l'ambasciatore del regno in Marocco, Abdullah bin Saad al Ghurairi, insieme ad alcuni funzionari del ministero del Turismo e dell'Aviazione civile, e rappresentanti delle agenzie di viaggio e dei media. In un discorso, Al Ghurairi ha elogiato la forte relazione tra i due paesi, sottolineando che il lancio del nuovo volo diretto tra Gedda e Marrakech contribuirà a rafforzare questi legami e relazioni. Il volo sarà disponibile tre volte a settimana: martedì, giovedì e sabato. (Res)