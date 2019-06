Case popolari: Majorino (Pd), d'accordo con signora che urla "Aler Milano vergogna"

- L'assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, commenta in un post su Facebook la protesta di una signora che gridato la frase "Aler Milano Vergogna" durante la festa "Energie di quartiere" in via Gola, alla quale hanno partecipato il sindaco di Milano, l'assessore regionale alle Politiche abitative, Stefano Bolognini e dirigenti di Aler. "Detto che condivido - scrive Majorino - comunque la linea del Sindaco di non fare sconti ma di essere totalmente collaborativi con Aler (cioè con Regione) nell'interesse degli abitanti, quelle che seguono sono le foto dove abita un nucleo famigliare con un cittadino disabile che sono andato a visitare stamattina proprio in via Gola. Poi - conclude l'esponente del Pd - dite quel che volete, ma c'è da essere d'accordo con la signora". (Com)