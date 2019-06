Roma: De Micheli (Pd) su striscione, Di Maio chieda rimozione ministro Interno

- La vicesegretaria del Partito democratico, Paola De Micheli, scrive in una nota: "Il vicepremier Di Maio fa uno spirito fuori luogo sulla rimozione dello striscione della Uil oggi a piazza del Popolo. Non la butti in caciara. Visto che la Questura di Roma dipende dal Viminale, chieda la rimozione del ministro dell'Interno". (Com)