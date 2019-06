Energia: Ad Gazprom incontra leader presidenza tripartita bosniaca Dodik, focus su forniture di gas via Turkish Stream

- L’amministratore delegato della compagnia energetica Gazprom, Alexej Miller, ha incontrato oggi il capo della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, Milorad Dodik, a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Al centro dei colloqui, come riferisce un comunicato di Gazprom, c’è stata la possibilità di lanciare nuove forniture di gas dalla Russia verso il paese balcanico attraverso il gasdotto Turkish Stream. “Le parti hanno discusso delle prospettive di espansione della cooperazione e, in particolare, della possibilità di fornire al paese il gas russo che sarà consegnato in Europa attraverso il gasdotto Turkish Stream”, si legge nella dichiarazione. L’incontro ha fato seguito a quello avvenuto giovedì scorso, sempre a San Pietroburgo, fra Dodik e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, i quali hanno riaffermato l’intenzione di "mantenere e rafforzare" l'industria petrolifera di Banja Luka (gestita dalla russa Zarubezhneft). Dodik aveva annunciato alla vigilia del proprio viaggio a San Pietroburgo di volere di incontrare i rappresentanti della compagnia petrolifera Gazprom per discutere la possibilità di costruire un ramo del gasdotto Turkish stream che arrivi nella Repubblica Srpska. Dodik aveva detto che "il progetto della gassificazione è importante per la Repubblica Srpska, dato che potrebbe offrire una fonte di energia meno costosa alla nostra economia". (segue) (Rum)