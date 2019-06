Energia: Ad Gazprom incontra leader presidenza tripartita bosniaca Dodik, focus su forniture di gas via Turkish Stream (2)

- Tale annuncio ha suscitato una reazione assai negativa da parte del rappresentante musulmano nella presidenza tripartita bosniaca Sefik Dzaferovic: quest'ultimo ha detto al sito di informazione "Klix" che "le due entità che compongono la Bosnia non possono trattare questioni legate alla gassificazione, dato che si tratta di una competenza che spetta ali livello centrale del potere". Dzaferovic ha affermato che "la questione del gasdotto Turkish Stream è affiorata durante la visita della presidenza ad Ankara, all'inizio del mese di maggio, ma la cosa è finita lì". Dodik, secondo Dzaferovic, "si è recato a San Pietroburgo senza consultarsi con il resto della presidenza e senza una posizione concordata al livello centrale per quanto riguarda la gassificazione". Il progetto del gasdotto Turkish Stream, che collegherà la Russia alla Turchia, ha subito diversi rallentamenti, anche a causa della crisi tra Mosca e Ankara provocata dall’abbattimento di un caccia russo Su-24 da parte dell'aeronautica turca, avvenuto in Siria il 24 novembre 2015. Avviata la normalizzazione tra Russia e Turchia, il progetto è ripreso con speditezza e, stando a quanto annunciato da Gazprom lo scorso 30 aprile, sarà lanciato entro la fine del 2019. (Rum)