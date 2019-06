Amministrative Lazio: domani i ballottaggi, quasi ovunque sarà sfida tra centrodestra e centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani dalle ore 7 alle ore 23 torneranno al voto, per scegliere il loro primo cittadino, tutti e sei i comuni della provincia di Roma sopra i 15mila abitanti, e cioè quelli dove, per legge, si svolge il ballottaggio tra i due candidati sindaci che hanno raccolto più preferenze al primo turno dello scorso 26 maggio, pur rimanendo sotto la soglia del 50 per cento più uno dei consensi. Si tratta di Civitavecchia, Tivoli, Nettuno, Monterotondo, Ciampino e Palestrina. In nessun ballottaggio è presente un candidato del M5s. La sfida sarà quasi ovunque centrodestra contro centrosinistra, ad eccezione di Tivoli dove la scelta del nuovo sindaco sarà un derby interno al centrodestra: da un parte Forza Italia e Fratelli d'Italia, senza liste, ma a sostegno del sindaco civico uscente Giuseppe Proietti, dall'altra la Lega in supporto dell'ex assessore Vincenzo Tropiano. (segue) (xcol4)