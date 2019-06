Amministrative Lazio: domani i ballottaggi, quasi ovunque sarà sfida tra centrodestra e centrosinistra (3)

- A Tivoli sarà invece un sfida tutta a destra. Da una parte il sindaco uscente Giuseppe Proietti, sostenuto da 12 liste civiche dove dentro ci sono diversi militanti locali di Forza Italia e Fratelli d'Italia che ha raccolto il 45,8 per cento dei consensi. Dall'altra il candidato della Lega Vincenzo Tropiano arrivato al 25,4 per cento. Fuori sia Pd che M5s. Il candidato dem, Giovanni Mantovani, appoggiato anche da La sinistra e Italia in comune, al primo turno non ha superato il 21,7 per cento. Il M5s è andata addirittura sotto al 10 per cento: la candidata pentastellata Rosa Saltarelli ha preso il 6,6 per cento. A Ciampino i numeri sono molto meno chiari: i due candidati al ballottaggio - Giorgio Balzoni, appoggiato dal Pd e da quattro liste civiche e Daniela Ballico, sindacalista dell'Ugl sostenuta da tutto il centrodestra - sono distanziati da pochi voti. Balzo i è leggermente avanti con il 35,6 per cento contro il 33,2 per cento della Ballico. In termini assoluti si parla di 450 voti. Per questo sarà decisiva la scelta che faranno coloro che al primo turno hanno scelto il candidato del M5s Marco Bartolucci. Il pentastellato ha raccolto poco più del 16 per cento. Porta in dote oltre tremila voti. (segue) (xcol4)