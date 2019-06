Amministrative Lazio: domani i ballottaggi, quasi ovunque sarà sfida tra centrodestra e centrosinistra (4)

- Nella roccaforte rossa a 17 chilometri da Roma in un certo senso sarà invece un derby a sinistra. Da una parte Riccardo Varone, sostenuto da una larga colazione che oltre al Pd comprende La sinistra e Più Europa. Al primo turno ha preso il 44,5 per cento dei voti. Dall'altra l'ex consigliere comunale dem passato a destra Simone Di Ventura, candidato sindaco da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ventura ha preso al primo turni il 37,1 per cento. Una vittoria della destra qui, seppur con un candidato ex Pd, sarebbe una notizia clamorosa. Anche a Palestrina sarà ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra. Il candidato del Pd, Manuel Magliocchetti è avanti con il 41,4 per cento. Mentre Mario Moretti, sostenuto da Lega e Forza Italia, è al 29,7 per cento. Qui il M5s non ha presentato un candidato sindaco. (xcol4)