Venezia: Brignone-Civati (Possibile), da manifestazione un no a grandi navi

- Beatrice Brignone e Giuseppe Civati, segretaria e fondatore di Possibile, in una nota congiunta affermano che "l'incidente di domenica, in cui una nave da crociera si è schiantata contro la banchina di San Basilio, è solo una delle conseguenze del traffico delle grandi navi in Laguna. Drammatica, immediatamente visibile, di impatto mediatico ed emotivo: catalizza quindi l'attenzione dei media e delle autorità e impone un'accelerazione delle decisioni, nell'ottica di un interventismo emergenziale tipico del quadro italiano. Per questo oggi abbiamo voluto essere al fianco dei manifestanti". (segue) (Com)