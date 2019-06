Albania: governo Usa su proteste opposizione, Basha e Kryemadhi responsabili in caso di nuove violenze (2)

- Dallo scorso febbraio l'opposizione ha abbandonato il parlamento e si è rivolta alle manifestazioni di piazza per chiedere le dimissioni del premier Edi Rama, la formazione di un governo transitorio e l'organizzazione di elezioni anticipate. L’opposizione ha inoltre annunciato l’intenzione di boicottare le elezioni amministrative del prossimo 30 giugno. “Durante la mia visita a Tirana, lo scorso aprile, ho invitato l'opposizione a prendere parte alle elezioni. Non puoi vincere le elezioni se ne rimani fuori", ha sottolineato Palmer, secondo il quale “fare uso del boicottaggio per ostacolare le elezioni di un intero paese non aiuta a costruire istituzioni democraticamente più forti. Abbiamo avvertito i leader dell'opposizione affinché non ostacolino il processo elettorale” ha ribadito Palmer, facendo sapere che "il giorno delle elezioni le squadre della nostra ambasciata effettueranno un monitoraggio presso i seggi". (segue) (Alt)