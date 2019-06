Albania: governo Usa su proteste opposizione, Basha e Kryemadhi responsabili in caso di nuove violenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il primo ministro Edi Rama è tornato ad avvertire che chi si unisce all'opposizione e osa minacciare lo svolgimento delle elezioni sarà ritenuto responsabile dinanzi alla legge e sarà bandito a vita dall'attraversare i confini dell'Albania. “Chiunque si unisca all'opposizione per danneggiare le elezioni del 30 giugno non solo sarà pienamente responsabile come previsto dalla legge che è stata redatta dal precedente governo e che è stata appoggiata da noi all’opposizione, non solo sarà messo in carcere per accuse di crimini elettorali, ma sarà bandito dall'attraversare i confini dell'Albania”, ha detto Rama parlando durante un comizio elettorale nella città di Ura Vajgurore. Sull’ipotesi di rinviare le elezioni del 30 giugno è intervenuto ieri anche il leader del Movimento per lo sviluppo nazionale (all’opposizione), Dashamir Shehi, che ha definito la richiesta “non valida, a meno che quest'ultima non sia seguita da un accordo costituzionale”. (segue) (Alt)