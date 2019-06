Bolivia-Russia: l'11 luglio incontro Morales-Putin al Cremlino

- Il presidente russo Vladimir Putin riceverà l'11 luglio al Cremlino il suo omologo boliviano Evo Morales. Lo ha detto l'ambasciatore russo a La Paz, Vladimir Sprinchan, parlando della visita ufficiale che Morales effettuerà in Russia per rivedere una serie di accordi strategici e commerciali bilaterali. "Il presidente boliviano Evo Morales e Vladimir Putin si incontreranno l'11 luglio a Mosca", ha detto il diplomatico citato dall'agenzia ufficiale "Abi". Sprinchian ha segnalato che la Russia ha interesse a portare avanti la collaborazione con la Bolivia su un ampio spettro di settori, "dalla salute all'energia, dalla sicurezza alla scienza e al commercio". Il governo Morales ha in agenda l'apetura di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti boliviani. "La Russia è pronta ad aiutare la Bolivia in varie sfere: in tecnologie avanzate, come nel cao del centro di ricerche nucleari. Nel settore degli idrocarburi come in quello della salute: la Russia ha progetti per aiutare la Bolivia nella costruzione di ospedali, fornitura di apparecchiature e abilitazione professionale del personale sanitario". (Brb)