Kazakhstan: domani si vota per presidenziali anticipate, le prime senza storico leader Nazarbayev (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Tokayev dovesse mantenere l'incarico esercitato in questi mesi, proseguirebbe le politiche incentrate sul welfare e le riforme e il percorso di sviluppo voluti fortemente da Nazarbayev, in particolare negli ultimi mesi di presidenza. L’obiettivo dell’opposizione, oggettivamente, sarà soprattutto cercare di migliorare le prestazioni ottenute nelle precedenti tornate elettorali. Il programma elettorale di Tokayev si concentra sulla continuazione delle politiche già in corso. L’esperto politico kazakho ha detto di aver deciso di partecipare alle elezioni presidenziali per garantire la continuità delle strategie dell'ex presidente Nazarbayev e per rafforzare la nazione. Secondo varie testate del Kazakhstan, Tokayev ha un chiaro programma economico che include una serie di settori: stimolare la produzione di beni domestici, sostenere il complesso agroindustriale nazionale, sviluppare il settore finanziario e il settore delle infrastrutture. I candidati dell’opposizione, tuttavia, sembrano agguerriti. Toleutai Rakhimbekov, candidato presidenziale del partito Auyl, sostiene che l'agricoltura è una parte vitale del futuro del Kazakistan e la sua campagna elettorale ruota intorno al futuro di questo settore. (segue) (Res)