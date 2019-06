Governo: Pd, lavoratori e imprese chiedono politiche economiche, ma Salvini pensa a minibot

- Il Partito democratico sottolinea in una nota: "E' ormai evidente che tra il 'Capitano' Salvini e il mondo del lavoro, delle imprese, di chi la mattina alza la serranda del proprio negozio, di chi si sveglia all'alba per andare in fabbrica o di chi fa i turni negli ospedali, si è consumato uno strappo ormai insanabile. Lo vediamo anche oggi - prosegue - con il pubblico impiego in piazza, con i sindacati che chiedono politiche economiche e sociali mentre Salvini e la Lega parlano di Minibot. Sono su un altro pianeta".(Com)