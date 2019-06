Pa: Di Maio su striscione, mai chiesto rimozione, M5s difende libertà espressione

- Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, affida a Facebook un chiarimento, "senza alcuna polemica" e scrive: "Non ho mai chiesto e non mi sarei mai sognato di chiedere la rimozione di uno striscione che, ironicamente e pacificamente, critica il governo. La libertà di pensiero vale sempre. Questo è un principio che, come Movimento cinque stelle, per primi, abbiamo sempre difeso e che continueremo a difendere. Che ad esporlo siano le sigle sindacali o chiunque altro non importa, ognuno - ribadisce - ha il diritto di esprimere le proprie idee nel rispetto del decoro e della legge. Lo dice la nostra Costituzione e non dobbiamo dimenticarlo. A dimostrazione di quel che dico, quello striscione lo espongo io. Eccolo. Evviva la libertà". Di Maio ha, infatti, anche pubblicato la foto dello striscione incriminato. (Rin)