Diritti: Bergamo al Roma Pride, necessario progredire per riconoscimento senza discriminazioni

- Anche il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, sta partecipando al Roma Pride con la fascia tricolore in rappresentanza della giunta capitolina: “La mia presenza qui è per dichiarare che c'è bisogno di progredire nel riconoscimento dei diritti delle persone senza discriminazioni. Sono testimonianze e prese di posizioni che vanno fatte anche quando i diritti si realizzano. Per questo sono qui in rappresentanza dell'amministrazione‎ comunale di Roma”. (xcol3)