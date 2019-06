Guardia costiera: Fico, grazie per tutela sicurezza in mare e salvataggio vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ringrazia su Facebook la "Guardia Costiera per quello che fa ogni giorno in mare. Oggi - ricorda - compie trent'anni il corpo che garantisce a tutti noi la sicurezza in mare e ha come missione quella di salvare le vite umane, sempre e comunque. Grazie all’ammiraglio Pettorino e a tutti gli uomini e le donne che giorno per giorno lavorano per noi, mettendo al centro la tutela della collettività". (Rin)