Turchia-Canada: firmato memorandum d’intesa su cooperazione economica e commerciale

- Turchia e Canada hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare le relazioni commerciali e aumentare gli investimenti in occasione della ministeriale sul commercio e l’economia digitale a Tsukuba, in Giappone. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Il Mou è stato firmato dal ministro del Commercio turco, Ruhsar Pekcan e dall’omologo canadese, Jim Carr. “Crediamo che l’accordo contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali e aumentare gli investimenti tra Canada e Turchia e spiani la strada agli imprenditori”, ha affermato Pekcan. (Tua)