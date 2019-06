Torino: Cinema Massimo, omaggio a Michelangelo Antonioni con 7 proiezioni

- Al via dal 9 al 17 giugno al Cinema Massimo – MNC di Torino, in collaborazione con il Festival delle Colline Torinesi, la rassegna "Cronaca di una crisi. Antonioni a colori". L’occasione nasce dagli spettacoli Quasi niente (Teatro Astra - Sabato 8 giugno, ore 22.00 e Domenica 9 giugno ore 20.00) e Scavi (Fondazione Merz - Giovedì 6 giugno, ore 20.00 e Venerdì 7 giugno, ore 18.00) di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini che ispirandosi liberamente al film Deserto rosso di Antonioni, portano in scena le nevrosi di tre generazioni e testimoniano il lavoro di ricerca nel Fondo Antonioni a Ferrara. Inaugura la rassegna la proiezione di Deserto rosso il 9 giugno alle ore 18.00 in Sala Soldati introdotta da Daria Deflorian e Antonio Tagliarini. (Rpi)