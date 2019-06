Napoli: distacco cornicione a via Duomo, muore commerciante di 66 anni

- Il soccorritore che ha praticato il massaggio cardiaco al negoziante di Napoli colpito questa mattina da un cornicione in via Duomo, ha detto di aver "visto una persona a terra piena di pietre addosso" che, prima del massaggio, "era andato già due volte in arresto cardiaco". L'uomo è deceduto intorno alle 12:30 nell'ospedale collinare. Salvatore Padolino, 66 anni, proprietario di un negozio sotto lo stabile è stato colpito nella mattina dai calcinacci caduti in seguito al distacco di un cornicione dal quinto piano di un palazzo di via Duomo, al centro storico di Napoli. Le autorità di sicurezza hanno disposto lo sgombero di 20 famiglie. (Ren)