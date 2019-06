Roma: Raggi, al lavoro su piste ciclabili in quadrante sud città, è tra obiettivi amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, in un post su Facebook ha annunciato: "Continua il nostro lavoro sulle piste ciclabili della nostra città. Il dipartimento Simu è intervenuto sulla pista di Grotta Perfetta, nella zona sud di Roma. I lavori hanno interessato in particolare il tratto da via Casalinuovo a via Giuseppe Berto e il tratto da via Berto fino all'incrocio con il Parco Oreste Leonardi. La pista è stata ripulita dalle erbacce ed è stata rifatta la segnaletica orizzontale e verticale. Sempre nel quadrante sud della città, il Simu ha iniziato le lavorazioni di messa in sicurezza del percorso ciclopedonale su via Cristoforo Colombo, dall'incrocio con Circonvallazione Ostiense fino a piazza Numa Pompilio, su entrambi i lati, passando i parchi delle Mura Aureliane e scendendo da via delle Terme di Caracalla fino a piazzale Numa Pompilio. Si tratta di 2,5 km di pista che verrà sistemata e pulita. Promuovere una mobilità sostenibile e mettere in sicurezza le piste ciclabili è tra i principali obiettivi di questa amministrazione", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)