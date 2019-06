Tpl Roma: Pedica, Raggi vuole autisti Atac cotti alla griglia?

- Stefano Pedica del Pd in una nota afferma: "Solidarietà agli autisti dell'Atac che si sono fermati a causa della mancanza dell'aria condizionata sugli autobus. Bisogna avere rispetto per chi lavora e per i cittadini che usano i mezzi pubblici. Raggi pensi alla manutenzione e, viste le temperature roventi, ripari i mezzi che ancora oggi sono senza aria condizionata. Gli autisti e i cittadini non sono spiedini da cuocere alla griglia", aggiunge. (Com)