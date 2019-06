Libia: "Al Hurra", funzionario Casa Bianca smentisce invito ad Haftar

- La notizia sul presunto invito da parte della Casa Bianca al comandante dell'Esercito nazionale libico, generale Khalifa Haftar, "non è corretta". Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca citato dall'emittente "Al Hurra", che ha sede negli Stati Uniti. "Si tratta soltanto di voci e le notizie secondo cui Haftar avrebbe ricevuto un invito da parte del presidente Donald Trump per visitare gli Stati Uniti non sono corrette", ha affermato il funzionario. Lo scorso 6 giugno la stampa libica vicina al generale Haftar ha riferito di un presunto invito ufficiale della Casa Bianca fatto pervenire al comandante dell'Lna con sede a Bengasi. "La visita, prevista per il 18 giugno, inizierà con un incontro tra il presidente statunitense, Donald Trump, e il generale Haftar alla Casa Bianca a Washington, alla presenza del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo", ha riferito ad "Agenzia Nova" una fonte dell’entourage del generale libico. La stessa fonte ha anche rivelato che l'agenda del vertice Trump-Haftar includerebbe il dossier della lotta alle organizzazioni terroristiche e al crimine organizzato in Libia, la messa in sicurezza dei siti petroliferi del paese nordafricano, la classificazione dei Fratelli musulmani libici come gruppo terroristico, oltre ai mezzi per sostenere la stabilità. (Res)