Governo: Barbagallo (Uil), pronti a tutto e piazze ci dicono che facciamo bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi lavoriamo per avere un incontro con il governo e avere risposte sulla nostra piattaforma: siamo pronti a tutto e le piazze ci dicono che facciamo bene". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, durante la manifestazione unitaria dei sindacati sul pubblico impiego, a Roma. "Per il rinnovo del contratto siano coerenti. Se gli 85 euro, erano pochi allora, per gli aumenti salariali ripartiamo da 200 euro detassati e sviluppiamo il welfare del pubblico impiego", ha aggiunto Barbagallo. (Rer)