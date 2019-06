Sport: pallanuoto, Torino 81 affronta Latina per le semifinali playoff di A2

- Dopo due settimane di pausa torna la serie A2 di pallanuoto maschile con gara 1 delle semifinali playoff. Sono qualificate le prime quattro squadre del girone nord e le prime quattro del girone sud di regular season. Tra queste c’è anche la Reale Mutua Torino ’81 Iren, seconda nel gruppo nord e impegnata contro la terza del gruppo sud: Latina. La serie di semifinale è al meglio delle tre partite e chi vince accede in finale contro una tra Salerno e Ancona per giocarsi la promozione in A1. Dall’altra parte del tabellone Camogli affronterà Pescara e Palermo se la vedrà con Bologna. La Torino 81 esordirà quindi nei playoff oggi, sabato 8 giugno, alle 16 alla piscina Monumentale di Torino (biglietti 5 euro), in una partita che si preannuncia equilibrata e di alto livello. Una partita di playoff, insomma, per la quale è impossibile fare un pronostico e nella quale l’aspetto mentale conterà come e più di quello tecnico. “Siamo finalmente giunti al momento più importante della stagione” afferma Simone Aversa, “il momento in cui volevamo trovarci a inizio stagione e per il quale ci stiamo allenando da settembre. Siamo pronti fisicamente, mentalmente e dal punto di vista tattico. Ho visto i ragazzi concentrati e desiderosi di scendere in acqua. Punteremo molto sull’educazione al lavoro che abbiamo costruito durante la stagione, con tutto il bagaglio dei giocatori più esperti e con quella spensieratezza dei più giovani che ci ha permesso di risolvere partite non facili. Abbiamo creato un gruppo forte e la nostra compattezza potrà sicuramente essere un valore aggiunto, così come il fattore campo. L’invito è per i nostri tifosi, che accorrano numerosi per darci una mano”. (Rpi)