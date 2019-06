RomaPride: Pedica (Pd), su diritti c'è ancora molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una società aperta è inconcepibile che vi siano ancora casi di discriminazione legati all'orientamento sessuale. La presenza al Gay pride serve per ribadire che il riconoscimento dei diritti delle coppie gay deve essere al centro dell'agenda politica italiana. Con la legge sulle unioni civili si e' fatto un passo in avanti, ma resta ancora molto da fare". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd che annuncia la sua partecipazione alla manifestazione di oggi. "Le parole libertàe uguaglianza devono avere lo stesso valore per tutti - aggiunge - e le istituzioni devono fare la loro parte". (Com)