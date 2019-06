Milano: Bolognini, Daspo urbano per nomadi? Sono favorevole, chi delinque può essere tranquillamente allontanato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla discussione in corso tra sindaco di Milano e il prefetto sull'introduzione di un Daspo urbano per nomadi e rom, l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, intervenuto a un’iniziativa proposta dalle associazioni di quartiere di via Gola, ha dichiarato: “Sono a favore e ben disponibile - ha precisato Bolognini - alcuni municipi si sono anche già espressi in tal senso anche su proposta della Lega. Ci sono persone che vengono a Milano per delinquere e altre per vivere serenamente. Nel primo caso in particolare queste persone possono essere tranquillamente allontanate dalla città. Gente che viene per delinquere e commette reati non ne vogliamo più”.(Rem)