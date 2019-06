Governo: Meloni su minibot, Tria contrario? Trovi subito soldi per pagare tutti debiti Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si chiede in una nota: "Tria è contrario ai minibot? Come fa un ministro dell'Economia ad essere contrario all'emissione di titoli di Stato che non fanno nuovo debito e che servono a dare un po' di respiro all'economia reale?". La leader Fd'I quindi aggiunge: "Se non vuole i minibot, trovi subito i soldi per pagare tutti i debiti della Pubblica amministrazione che stanno strozzando le imprese, possibilmente senza continuare ad ingrassare le banche. Altrimenti cambi mestiere".(Com)