Argentina: ampliata lista di personalità venezuelane non gradite nel paese

- Il governo argentino ha annunciato venerdì un ampliamento della lista di autorità venezuelane che non possono entrare nel paese, nuova misura di pressione contro il governo del presidente Nicolas Maduro. La lista, fa sapere il ministero degli Esteri in un comunicato, "è stata ampliata e ora conta 426 persone". Tra queste, ci sono tutti i membri della Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento controllato dal partito di governo che ha di fatto sostituito l'organo legislativo (Assemblea nazionale, An) controllato dalle opposizioni, oggi però privato di poteri legali. La misura di Buenos Aires "ha come obiettivo propiziare il ritorno della democrazia in Venezuela, colpendo esclusivamente i soggetti legati al regime dittatoriale di Maduro", ha detto il ministro degli Esteri, Jorge Faurie. (segue) (Abu)