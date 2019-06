Argentina: ampliata lista di personalità venezuelane non gradite nel paese (2)

- Una prima lista di personalità non gradite in territorio argentino era stata emessa il 10 gennaio, in occasione della cerimonia con cui Maduro celebrava un nuovo mandato presidenziale sulla base di elezioni contestate da parte della comunità internazionale. La misura resa nota ieri comprende anche un allarme alle entità bancarie e finanziarie argentine sui "rischi" di effettuare operazioni con il Venezuela o con imprese sotto il controllo dello stato venezuelano, arrivando anche a un azzeramento di ogni strumento di cooperazione militare con Caracas. L'Argentina è tra i paesi che hanno riconosciuto l'oppositore Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela, ed è parte del gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani determinati ad ottenere la rinuncia di Maduro dal potere. (Abu)