Roma: Codacons, nella Capitale movida sempre più violenta

- "La movida romana è sempre più violenta, e i due gravi episodi registrati la scorsa notte dimostrano l’esistenza di problemi sul fronte della sicurezza nella capitale". Lo dichiara, in una nota, il Codacons, "commentando l’investimento di 4 ragazzi all’Eur al termine di una lite e l’accoltellamento di un'altra persona in via delle Tre Fontane". "La stagione estiva romana parte nel peggiore dei modi – afferma il presidente Carlo Rienzi – Già lo scorso anno nei locali all’aperto dell’Eur si sono registrati numerosi incidenti, accoltellamenti e risse, e quest’anno gli episodi si ripetono. E’ evidente che esiste un problema sul fronte della sicurezza, che deve essere risolto con urgenza da parte dell’amministrazione attraverso una massiccia presenza delle forze dell’ordine nelle zone della movida. Se il Comune non sarà in grado di garantire la pubblica incolumità nelle varie discoteche estive della capitale, il Codacons sarà costretto a chiedere alle autorità la chiusura di tutti i locali da ballo dell’Eur e delle zone maggiormente frequentate dai giovani". (Com)