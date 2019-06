Pa: Fiano (Pd), sequestro striscione atto inaccettabile

- Emanuele Fiano, esponente del Partito democratico valuta il sequestro dello striscione dei sindacati alla manifestazione di oggi come "è un atto inaccettabile e grave". Fiano poi, in una nota, aggiunge: "Chi ha autorizzato un simile intervento censorio e liberticida? La libertà di manifestare è sancita dalla costituzione e la libertà di associazione sindacale pure. Esiste una direttiva segreta del Viminale per reprimere e nascondere qualsiasi forma di dissenso nei confronti del governo? È stata la decisione di un funzionario troppo zelante? In tutti i casi - prosegue - è preoccupante che si decida di mettere il bavaglio a quanti, nel pieno rispetto delle regole democratiche e della civile convivenza, si recano in piazza a rivendicare il rispetto di diritti sanciti dalla Costituzione stessa. Presenterò lunedì - annuncia - una interrogazione parlamentare su quanto accaduto, un episodio brutto e preoccupante. Rivolgo la mia solidarietà ai sindacati oggetto di una azione su cui è necessario fare piena chiarezza. Non può più essere una coincidenza che il dissenso in questo paese e contro questo governo non venga più tollerato e venga represso sempre più spesso. Ma se qualcuno di immagina di essere diventato il padrone di questo paese troverà pane per i propri denti". (Com)