Messico: Lopez Obrador, manifestazione a frontiera con Usa per festeggiare accordo sui dazi

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha confermato per la giornata di oggi una manifestazione per celebrare l'accordo con cui gli Stati Uniti hanon deciso di sospendere "a tempo indeterminato" i dazi che avrebbero imposto per forzare una soluzione al problema dei migranti. Il corteo era stato convocato nei giorni precedenti all'intesa, per rivendicare la "dignità" del Messico e rilanciare "l'amicizia con il popolo Usa". "Grazie all'appoggio di tutti i messicani si è riuscito ad evitare l'imposizione di dazi ai prodotti messicani che si esportano negli Usa", ha scritto il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, dando "in ogni modo" appuntamento al corteo che si terrà a Tijuana, città della Bassa California, uno dei luoghi simbolo della migrazione verso il nord del continente americano. (segue) (Mec)