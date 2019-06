Milano: rapinano prostituta, inseguiti e arrestati da carabiniere ‘maratoneta’

- Due italiani di 36 e 30 anni, incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina impropria aggravata in concorso ai danni di una ragazza romena di 34 anni. È accaduto alle 4.20 di sabato mattina in via Giuseppe Ripamonti, zona Vigentino. Una pattuglia dei carabinieri che transitava in zona ha notato che, all’incrocio con via Serio, un uomo aveva strappato la borsa di mano a una donna dopo averla picchiata. Il rapinatore si stava dirigendo a piedi verso un’Audi, che lo aspettava con il motore accesso dall’altro lato della strada, ma quando ha visto uno dei due militare, maratoneta per passione, sulle sue tracce ha proseguito dritto. Dopo pochi metri è stato raggiunto e bloccato. Il complice che aveva tentato la fuga in auto è stato invece fermato all’angolo con viale Isonzo dal militare che era rimasto alla guida della ‘gazzella’. (segue) (Rem)