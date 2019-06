Milano: rapinano prostituta, inseguiti e arrestati da carabiniere ‘maratoneta’ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli uomini dell’Arma, la vittima, una prostituta, ha raccontato di avere avuto un rapporto sessuale con i due uomini e di essere stata poi pagata normalmente. Il più giovane dei due, però, prima di salire sull'Audi insieme all'amico è tornato indietro e con la scusa di farsi dare un ultimo bacio dalla ragazza ha provato a rapinarla della borsa al cui interno c’erano circa 200 euro. La donna è stata accompagnata in codice verde al all’ospedale Gaetano Pini dove è stata curata per delle ferite, guaribili in 10 giorni, al volto e all’addome. (Rem)