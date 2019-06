Economia: Pedica (Pd), Fitch migliora rating, Regione Lazio modello per Paese

- "Migliora il rating di breve periodo della Regione Lazio, che passa da F3 a F2. Fitch certifica la validità del modello Lazio che si candida così a diventare modello Italia". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Quello di oggi è infatti un risultato di cui andare fieri perché è in controtendenza rispetto al resto del Paese e degli altri enti locali", aggiunge. (Com)