Russia-Italia: console a San Pietroburgo, Spief prova tangibile del potenziale di collaborazione

- I contratti annunciati dalle aziende italiane nel quadro del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) rappresentano una prova del potenziale di collaborazione del tessuto imprenditoriale italiano con i partner russi, anche nel territorio delle regioni. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il console italiano a San Pietroburgo, Alessandro Monti. “L'esperienza del Forum economico internazionale di San Pietroburgo rappresenta una prova tangibile del potenziale di collaborazione tecnologica e industriale tra il Sistema Italia e il Distretto nord-occidentale della Russia, di cui San Pietroburgo è il centro principale. Sinora le aziende italiane hanno giustamente preferito entrare nel mercato russo attraverso la capitale, ma credo che nei prossimi anni guarderanno con sempre maggiore interesse allo sviluppo delle loro attività in questa area, caratterizzata da una buona dotazione infrastrutturale, da centri di formazione di eccellenza e da un contesto caratterizzato dalla prossimità geografica con i confini orientali dell'Unione europea. Senza trascurare le opportunità offerte dall'andamento positivo della congiuntura economica in questa regione e la grande considerazione per tutto ciò che proviene dal nostro paese, nel solco di una tradizione storica di amore per l'Italia, di cui l'architettura di San Pietroburgo offre una testimonianza di straordinario rilievo”, ha detto il diplomatico italiano. (segue) (Rum)