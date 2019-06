Russia-Italia: console a San Pietroburgo, Spief prova tangibile del potenziale di collaborazione (2)

- Il consolato generale, ha ricordato Monti, “è stato inaugurato nel 1979, a Leningrado ovviamente, sulla base di un accordo bilaterale in base al quale la Russia ha aperto il consolato generale a Milano. Eravamo ai tempi dell'Unione Sovietica, nel 1979, erano i momenti delle prime aperture tra il blocco occidentale e la Russia, l'Unione Sovietica allora”, ha ricordato Monti, con riferimento ai noti investimenti Fiat nella città Togliatti, così come i grandi accordi in materia di energia. “I rapporti tra l'Italia e la Russia sono sempre stati nella storia importanti, anche nei momenti di difficoltà. In particolare a San Pietroburgo, città italiana sia dal punto di vista architettonico, che storico e culturale. La presenza degli italiani qui al momento. ha proseguito Monti – è relativamente ridotta se confrontata con i numeri di Mosca: meno di mille persone nell'intera circoscrizione consolare che copre quasi l'intero distretto nord-occidentale della Russia (da Murmansk fino a Velikij Novgorod). Tuttavia qui ci sono grandi opportunità. Soprattutto in questo momento che è difficile per le piccole e medie aziende in Italia, investire in quest'area può essere un'opzione interessante. Siamo molto vicini ai confini con l'Unione Europea, la mentalità è decisamente vicina perché la prossimità geografica incide, l'inglese è parlato mediamente più che in altre zone della Russia. Quindi ci sono tutti i presupposti per migliorare e aumentare la nostra presenza", ha concluso il console italiano. (Rum)