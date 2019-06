RomaPride: Secci, oggi in piazza per combattere tesi oscurantiste

- "Questo è un Pride speciale a 50 anni Stonewall che è stata la scintilla della rivoluzione del movimento e i 25 anni dal primo grande Pride moderno e unitario a Roma. ‘Nostra la storia, nostre le lotte’ proprio perché vogliamo partire da quei momenti fondamentali della nostra storia". Lo ha affermato il presidente del Circolo Mario Mieli e organizzatore del Roma Pride, Sebastiano Secci, poco prima della partenza del corteo che questo pomeriggio fa piazza della Repubblica colorerà di arcobaleno le vie della città. Una festa, è vero, ma "non possiamo prenderci il lusso di spegnere solo le candeline ma dobbiamo continuare a lottare in prima linea perché i tempi che abbiamo davanti sono sempre più scuri: giornalisti presi di mira da politici al governo, insegnanti sospese e reintegrate in maniera arbitraria, esseri umani sequestrati nelle navi e intanto il movimento lgbt è sempre più bersaglio di odio e violenza. I nostri figli e le nostre figlie - ha aggiunto - vengono dichiarati inesistenti e dunque c’è ancora tanto da fare. Oggi lo facciamo intrecciando le nostre lotte con il movimento transfemminista, con i migranti, con i lavoratori, con gli studenti, con i disabili intrecciando le lotte con chiunque combatta ogni giorno per costruire una società migliore". "Oggi con il nostro arcobaleno argineremo queste tesi oscurantiste", la chiosa.(xcol3)