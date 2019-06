Milano: Comune e Regione presto a un tavolo su via Gola, tra le proposte zona speciale con sconti ai commercianti

- Tra le proposte contro il degrado della zona di via Gola, a pochi passi dal Naviglio Grande di Milano, espresse dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto a un'iniziativa delle associazioni di quartiere, c'è anche quella di "vedere se di fronte a casi di artigianato e cultura possiamo ragionare su dei prezzi calmierati". "Molto banalmente - ha aggiunto il primo cittadino - il tema qui non può essere solo di ripristino delle abitazioni ma bisogna trovare una formula per rendere la zona più viva". In questo senso è stata ribadita dal sindaco la necessità di una collaborazione tra Regione e Comune: "Non si può fare altro che Comune e Regione si mettano d'accordo e trovino delle formule, creando anche delle differenze con altre realtà della città, però qui bisogna creare prezzi convenienti. Se nessuno viene è per la macchia di immagine che c'è e poi perché è troppo costoso. Il mio invito è che tutti insistano e che io e il presidente della Regione Attilio Fontana torniamo qua a settembre e non più tardi". (segue) (Rem)