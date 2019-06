Milano: Comune e Regione presto a un tavolo su via Gola, tra le proposte zona speciale con sconti ai commercianti (2)

- In rappresentanza della Regione, all'incontro con gli abitanti di via Gola ha partecipato l'assessore alle Politiche sociali e abitative, Stefano Bolognini, che, in merito alla proposta di creare una zona speciale per sconti ai commercianti, ha affermato: "Come Regione abbiamo già dato 200 mila euro per realizzare 10 nuove attività a San Siro, che sono spazi Aler. Tra qualche settimana daremo 100 mila euro per spazi a Gratosoglio e cercheremo di farlo anche qui ma il Comune deve fare la sua parte". Sulla zona di via Gola l'assessore ha precisato che "qui c'è tanta voglia di creare legami di cittadinanza attiva. Regione Lombardia, attraverso fondi europei, ha dato 250 mila euro a questo 'GOlab' (laboratorio sociale di via Gola ndr) che mi risulta essere il più attivo all'interno del quartiere, che ha difficoltà a intercettare le fragilità anche per la presenza degli abitanti abusivi e di chi delinque. Non possiamo permetterci che energie positive vengano soffocate da chi delinque". Il sindaco di Milano e l'assessore Bolognini, durante i loro interventi, sono stati contestati da qualche ragazzo che abita nella zona in merito agli sgomberi e al caro vita della città: "Non vedo qui oggi molte persone che abitano nelle case popolari, mi fa piacere che siate qui ma c'è stata molta repressione, la politica non è solo quella che viene dall'alto - ha dichiarato una ragazza che si è alzata a interrompere il discorso del sindaco - ci sono tanti ragazzi che si sono rimboccati le maniche e hanno portato il loro contributo. Milano - ha concluso la contestatrice - oggi è una città che ha un costo della vita altissimo che molti giovani non si possono permettere". (Rem)