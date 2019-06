usa: Trump, Messico pronto a comprare grandi quantità di prodotti agricoli

- Il Messico è ora pronto ad acquistare "una grande quantità" di derrate agricole dagli Usa. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, all'indomani della conclusione dell'accordo con il paese vicino sul controllo dei flussi migratori. "Il Messico ha accettato di iniziare a comprare da subito una grande quantità di prodotti agricoli dai nostri contadini patriottici", ha scritto Trump in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. Un tema sollevato già venerdì pomeriggio, nelle ore precedenti alla firma dell'accordo. "Se saremo capaci di fare l'accordo, cosa molto probabile, il Messico inizierà ad acquistare prodotti agricoli in grandi quantitò, da subito", aveva scritto sempre su Twitter. La questione non era stato evocata in nessuna delle ricostruzioni dei negozitai filtrate sui media e non trova spazio nella dichiarazione finale. A fine maggio, dopo che la Casa Bianca aveva revocato i dazi all'importazione di prodotti di acciaio e alluminio decisi nel 2018, il Messico aveva annunciato il ritiro delle controsanzioni, che prevedevano anche forti barriere all'acquisto di prodotti agricoli statunitensi, voce importante del commercio bilaterale. (segue) (Mec)