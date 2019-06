Diritti: piazza della Repubblica si tinge con i colori "arcobaleno". Tutto pronto per il RomaPride 2019

- Comincia a colorarsi di arcobaleno piazza della Repubblica a Roma dove a breve partirà il Roma Pride, giunto alla sua venticinquesima edizione. Un’edizione particolare non solo per questo anniversario ma anche per le celebrazioni dei cinquant’anni da Stonwall, scintilla per la nascita del movimento Lgbt. Per questa edizione sono attesi 26 carri e molti, rumorosi e colorati come ad ogni edizione, sono già schierati in piazza della Repubblica pronti a partire alla volta di piazza Madonna di Loreto dove si concluderà la manifestazione. Attese migliaia di persone e già in centinaia attendo la partenza del corteo. Intanto da alcuni manifestanti sono partiti i cori ‘Odio Salvini’ ed ‘Odio la Lega’. Ed è proprio la compagine di governo nel mirino dei tanti scesi in piazza per i diritti. (xcol3)