Serbia: presidente Vucic oggi a conferenza GlobSec in Slovacchia (2)

- Vucic ha così smentito le voci di stampa diffuse da alcuni media kosovari nelle ore precedenti. Secondo quanto riportato dal sito kosovaro "Indeksonline", che citava fonti riservate, Thaci e Vucic si sarebbero incontrati oggi a margine dei lavori del GlobSec. Secondo le fonti del sito, Thaci e Vucic avrebbero parlato di possibili modifiche alle loro posizioni in modo da raggiungere un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti. Anche il portale d'informazione "Gazeta Express" riferiva nelle scorse ore dell'incontro in programma a Bratislava tra Thaci e Vucic aggiungendo di aver contattato l'ufficio della presidenza kosovara senza tuttavia ottenere una risposta. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente Thaci, tutti gli accordi raggiunti nel dialogo mediato dall'Ue a Bruxelles devono essere rispettati ed attuati in linea con la Costituzione del Kosovo, "ma non con le aspirazioni che possono minacciare il funzionamento dello Stato e la sua integrità territoriale". (segue) (Seb)