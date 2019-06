Serbia: presidente Vucic oggi a conferenza GlobSec in Slovacchia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palmer ha aggiunto di ritenere "assolutamente possibile" che ciò si verifichi entro la fine dell'anno. "Al momento quello che più ci interessa è che le due parti tornino al tavolo delle trattative, che rinnovino il dialogo e che compiano progressi verso quell'accordo", ha detto Palmer. Lo scorso 28 maggio le unità speciali della polizia di Pristina hanno compiuto numerosi arresti nel nord del Kosovo a maggioranza serba, fra cui due impiegati Unmik. La procura kosovara ha fatto sapere che non sono stati arrestati tutti coloro per cui è stato spiccato un mandato, e che dunque le operazioni continueranno nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. Secondo il premier kosovaro Ramush Haradinaj l'operazione è stata finalizzata solamente all'applicazione della legge. "L'azione della polizia è stata contro le persone coinvolte nel traffico illegale, nella criminalità organizzata e in altri crimini", ha dichiarato Haradinaj il giorno dell'operazione tramite il suo profilo Facebook. (segue) (Seb)